Evde spor lazım

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) pilates eğitmeni Songül Karaarslan Filiz, bağışıklık sistemini ayakta tutan hormonların salgılanmasını sağlamak için egzersiz yapmanın herkes için büyük önem taşıdığını belirterek “Yaş gruplarına uygun şekilde, içinde nabzı yükseltecek hareketleri barındıran egzersiz yöntemlerini evde uygulayacak şekle sokmak ise anne ve babaların yeni görevlerinden birisi olmalı” dedi.

Farklı yaş gruplarına uygun evde yapılabilecek egzersiz önerileri: