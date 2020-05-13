Evde spor lazım
Karantina sürecinde ortak sorunlarımızdan biri de hareketsizlik. Düzenli hareket, çocuklar için daha da önemli, çünkü sağlıklı gelişimi ve boy uzamasını sağlayan “büyüme hormonu”nun salgılanması düzenli egzersizle artıyor.
Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) pilates eğitmeni Songül Karaarslan Filiz, bağışıklık sistemini ayakta tutan hormonların salgılanmasını sağlamak için egzersiz yapmanın herkes için büyük önem taşıdığını belirterek “Yaş gruplarına uygun şekilde, içinde nabzı yükseltecek hareketleri barındıran egzersiz yöntemlerini evde uygulayacak şekle sokmak ise anne ve babaların yeni görevlerinden birisi olmalı” dedi.
Farklı yaş gruplarına uygun evde yapılabilecek egzersiz önerileri:
- 1-2 YAŞ: Bedenini yeni keşfeden ve yürümek için yoğun çaba sarf eden çocukları desteklemek için farklı zeminlerde yürüme çalışmaları yapılmalı. Ebeveyn desteğiyle yürümeye çalışan çocuk, özellikle ayak tabanları zeminle direkt iletişime geçerse ayak altındaki denge reseptörleri devreye girer, çocuk daha dengeli ve hızlı yürümeyi öğrenir.
- 3-4 YAŞ: Bu dönem oyunla öğrenme dönemi olduğu için egzersizlerde eğitsel oyunları tercih etmek önem taşır. Hedefe top atma, seksek benzeri zıplama içeren oyunlar, birbirinden uzağa yerleştirilmiş kutulara belirlenen renkte oyuncakları hızla yerleştirme, ismi söylenen hayvanın nasıl hareket ettiğini taklit etme gibi birçok oyun, bu yaş grubunun günlük hareket ihtiyacını karşılar. İnternetten kolayca temin edilebilen ve kapı boşluğuna yerleştirilen barfiks çubuğunda asılı kalmak ya da trambolinde zıplamak hem enerjilerini atmalarını sağlar hem de bağışıklıkları için önemli olan hormonların salgılanmasını tetikler.
- 5-7 YAŞ: Bu yaş grubundaki çocukların denge, hareketli nesneleri takip etme ve dikkat süresi gelişmiştir. Evde taklit içerikli dans etkinlikleri, zemine yapıştırılan bantlarla belirlenen alanlara zıplama hareketleri, kendi vücut ağırlıklarıyla kuvvet içerikli, plank, duvara yaslanarak oturma, mekik çekme gibi egzersizler düşük sayılarda yaptırılabilir.
- 8-9 YAŞ: Çocuklar bu yaş aralığında daha karmaşık etkinlikler yapabilir. Oyun formundan çıkmadan aynı program içinde çok yönlü gelişim amaçlanmalıdır. Zeminde tek ayak üzerinde durmaya çalışmak dengesini, tek ayak üzerinde dururken gözlerini kapatmasını istemek derin denge duyusunu geliştirir. Beraber online bir yoga dersine katılabilir ya da internetten video eşliğinde yoga yapabilirsiniz.
- 10-12 YAŞ: İçinde atlama, sürünme, tutma, itme, çekme, yuvarlanma olan bir koordinasyon parkuru oluşturup zamanla yarış şeklinde bir parkur hazırlanabilir. Eğer devam ettiği bir spor branşı var ise bu branşa uygun teknik çalışmalar yapılabilir. Örneğin, futbol kursuna giden bir çocuğunuz varsa evde kaldığımız bu süreçte ayakta, dizde ya da kafada top sektirme çalışmaları yapılabilir.
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