Evden 13 ton çöp çıkarıldı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 19:18

Düzce'ye bağlı Ağa Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular geldiği üzerine şikayette bulundu. Şikayetin ardından evin sahibi ile görüşülerek evin temizlenmesi konusunda karar alındı. Düzce Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışması yaptı. Evin içindeki ve dışındaki 13 ton çöp boşaltıldı. Daha sonra evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerinden biri, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldıklarını, ancak mahallede bir evin çöp ev olması ve mikrop yayması nedeniyle şikayette bulunduklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle evin temizlenmesi şart olmuştu. Mahalleli olarak gerekli şikayet üzerine belediye ekiplerince temizlik yapıldı" dedi.