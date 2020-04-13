13 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Evde kalan insanlara kitap okumayı tavsiye eden bu kampanyaya katılan kişiler cep telefonları ile özel bir video çekerek başka bir sevdiğine kitap okuma görevi vererek onları harekete geçiriyor.

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver’e kampanyanın oluşum ve uygulama sürecini sorduk. Şenver, “Koronavirüs nedeni ile herkesin eve kapandığı bir dönemde insanları evlerinde faydalı bireyler yaptırabilmek için ‘Şimdi Kitap Okuma Zamanı’ ‘Şimdi Tam Zamanı’ diyerek insanları evde kalıp kitap okumaya teşvik etmek istedik” diyor.

Herkese Kitap Vakfı’nın amacının insanlara kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap göndermek olduğunun altını çizen Şenver, “Bu dönemde okullar kapalı olduğu için okullara kitap gönderemiyoruz. Bağışçılar D&R mağazalarında bulunan Kitapcan kitap bağış kumbaralarına gidip kitap bağışı yapamıyorlar. Biz de evde kitap okumayı nasıl özendiririz diye düşünürken ‘Evdeyim Ama Yalnız Değilim’ kampanyası başlatma fikri aklımıza geldi” diyor.

Katılımın çok iyi oldugunu ve her yaştan katılanların giderek arttığını belirten Şenver, “Kampanyaya katılan her kişi bir sevdiğinin adını vererek onu da kampanyaya katılmaya davet ettiği için ilgi giderek büyüyor” diyor.