Evinizden uzayı keşfe çıkın

24 Mart 2020 Salı, 11:26

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), koronavirüs salgını nedeniyle günlerin büyük bir bölümünün, hatta tamamının evde geçirildiği bir dönemde çeşitli alternatifler hazırladı. Webtekno, NASA’nın resmi internet sitesinde yer alan söz konusu seçenekleri bir araya getirdi:

. NASA Skywatching ile çoğu gece gökyüzünde görülecek olayları takip edebilirsiniz.

. NASA’nın bu yaz görücüye çıkaracağı yeni Perseverance adlı gezgin, 2021’de Mars’a inecek. İniş noktasının nasıl seçildiğiyle ilgili NASA JPL (Jet İtki Laboratuvarı) tarafından hazırlanan 1 dakikalık videoyu izleyebilirsiniz.

. NASA’nın podcast ve e-kitap koleksiyonlarında çok sayıda hikaye bulabilirsiniz.

PROJELER HERKES TARAFINDAN YAPILABİLİR

. Şimdiye kadar 4 binden fazla öte gezegen keşfedildi. Bu ‘dünyaların’ bazılarını ziyaret edebilir ve NASA’nın Exoplanet (öte gezegen) Seyahat Bürosu’nun yaptığı bilime dayanarak bu gezegenlerde koşulların nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz.

. NASA’nın projeleriyle ABD vatandaşı olan gönüllüler, binlerce önemli bilimsel keşfe yardım etti. Birçok proje herkes tarafından, her yerde, sadece bir cep telefonu veya dizüstü bilgisayar ile yapılabiliyor.

. ABD’de 50 eyaletin tamamı NASA’nın uzayı keşfetmesine yardımcı oldu. Eyaletlerin, uzay araştırmalarına nasıl katkıda bulunduğunu öğrenebilirsiniz.