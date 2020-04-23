Evliliklerin yüzde 5’i çocuk

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in başkanlığındaki Bilim Platformu tarafından hazırlanan politika notunda, AKP döneminde eğitim sisteminin 16 kez değişmesine karşın çocukların nitelikli eğitim alamadığı belirtildi.

Zorunlu eğitimin mevzuata göre 4+4+4 sistemiyle 12 yıl olmasına karşın fiilen ortalama 7,5 yıla düştüğü vurgulanan çalışmada; resmi evliliklerin yüzde 5’inin çocuk gelin olduğu da vurgulandı. Politika notunda, şunlar yer aldı:

EĞİTİM SİSTEMİ 16 KEZ DEĞİŞTİ

Türkiye’de eğitim sistemi AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 16 kez değiştirildi. Yapılan tüm bu değişikler sonucunda AKP, ne okullardaki eğitimin nitelik ve kalitesini artırdı ne de çocuklara değişen küresel koşullara uyumlu bilimsel ve teknolojik bilgi ve donanımı artırabilecek eğitim olanakları sundu.

EĞİTİM SÜRESİ FİİLEN 7,5 YIL

4+4+4 sistemiyle birlikte zorunlu eğitimin 12 yıl olmasına karşın 2018 yılı verilerine göre eğitim süresi ortalama fiilen 7,5 yıla geriledi. 4-17 yaş grubunda eğitime devam etme oranı yüzde 84,2’yle sınırlı kaldı. Türkiye’de öğrenci başına ilkokuldan yükseköğretime kadar 5 bin 275 dolar harcama yapılırken, OECD ülkeleri ortalaması yaklaşık 10 bin doları buluyor.

YÜZDE 5’İ ÇOCUK

Türk Medeni Yasası’na göre olağanüstü durumlar hariç evlenme yaşı 17 yaşını doldurmuş olmakla belirlenmesine karşın, TÜİK verilerine bakıldığında 2017’de ülkede gerçekleşen resmi evliliklerin yaklaşık yüzde 5’i 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarından oluşuyor.

Çocuklar suçun hedefi: 2018 yılında açıklanan resmi verilere göre, güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun yüzde 59,1’i yaralama, yüzde 13,5’i cinsel suçlar, yüzde 6,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların yüzde 3,8’i tehdit, yüzde 3,7’si hırsızlık, yüzde 3,1’i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mağduriyet yaşadı.

OKULLAR GÜVENSİZ

Türkiye’de her 5 öğrenciden birinin akran zorbalığına maruz kaldığı belirtiyor. Uzmanların tespitlerine göre öğrencilerin dörtte biri kendisini okulda güvende hissetmiyor. Her yıl okullarda yaşanan kazalarda 20’ye yakın çocuğun öldüğü, yaklaşık 600 çocuğun ise yaralandığı belirtiliyor. 2018’de ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında ve yurtlarda 2 bine yakın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor.

ÇOCUKLAR SUÇA SÜRÜKLENİYOR

Türkiye’de güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 107 bin 984 çocuğun 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı belirlendi. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 85,6’sını 15-17 yaş grubu, yüzde 14’ünü ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların yüzde 84’ünün sigara, yüzde 6,3’ünün alkol, yüzde 5,4’ünün esrar, yüzde 1,2’sinin ise hap kullandığı tespit edildi.

‘ÇOCUKLAR BORCA ORTAK DOĞUYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de çocuklarımız, çocuk işçiliğine mahkûmiyetle merdiven altı işlerde ciğerleri sönerek, sömürülerek doğuyor. Türkiye’de şu anda bazı babalar yedi sülalesine yetecek kadar miras bırakırken, bazı çocuklar, babalarının borcuna ortak olarak doğuyorlar” diye konuştu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, dünyada her 10 çocuktan birinin işçi olarak çalıştığını kaydeden Ağbaba, “Dünyada çocuk işçiliği 5-17 yaş grubunda 152 milyon çocuk yani dünyadaki çocuk nüfusunun yüzde 11’i çocuk işçi olarak çalışmaktadır. Bu çocukların 75 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışmaktadır” dedi.

Dünyada her yıl ortalama 12 bin çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Ağbaba, “Türkiye’de çocuklarımız, çocuk işçiliğine mahkûmiyetle, merdiven altı işlerde ciğerleri sönerek, sömürülerek doğuyor. Türkiye’de şu anda bazı babalar yedi sülalesine yetecek kadar miras bırakırken, bazı çocuklar, babalarının borcuna ortak olarak doğuyorlar” dedi.

İnfaz yasasını da eleştiren Ağbaba, “Eşini yaralamaktan cezaevinde olan biri, infaz yasasıyla serbest bırakıldı ve bu cani, 9 yaşındaki kız çocuğunu döverek öldürdü. Aslında o tokadı, yumruğu atan sadece baba değildir, Meclis’te kalkan ellerdir. O eller sayesinde o çocuk öldürüldü” diye konuştu