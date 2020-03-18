Eylemcilere koronavirüs önlemi
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra “işimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesinde eylem yapan öğretmen Mehmet Dersulu, bugün yaptığı eylemde polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Polis ekipleri, Dersulu’nun koronavirüs sebebiyle hastaneye götürülerek, ateşinin ölçüldüğünü söyledi.
Cumhuriyet’e konuşan Nuriye Gülmen, Dersulu’nun eylem sırasında polisler tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, “Bu akşam eylem yapan arkadaşlar, Nadira Kadirova’yla ilgili son gelişmelerden bahsetti. Bunun üzerine Mehmet Dersulu, 7-8 polis tarafından darp edildi. Bir polis, Mehmet öğretmenin boğazını sıktı. Boğazını sıkan polis ise darp raporu alarak Mehmet öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Arkadaşlarım, savcı talimatı olmaksızın gözaltına alındıklarını söylüyor. Mehmet adli muayene için hastaneye götürüldü. Muayene işlemi bittikten sonra emniyete götürülen Mehmet, tekrardan hastaneye götürülerek ateşi ölçüldü. Koronavirüs nedeniyle yapılan bu kontrol bugün itibariyle başladı” diye konuştu.
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