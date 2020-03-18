Eylemcilere koronavirüs önlemi

18 Mart 2020 Çarşamba, 21:35

Cumhuriyet’e konuşan Nuriye Gülmen, Dersulu’nun eylem sırasında polisler tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, “Bu akşam eylem yapan arkadaşlar, Nadira Kadirova’yla ilgili son gelişmelerden bahsetti. Bunun üzerine Mehmet Dersulu, 7-8 polis tarafından darp edildi. Bir polis, Mehmet öğretmenin boğazını sıktı. Boğazını sıkan polis ise darp raporu alarak Mehmet öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Arkadaşlarım, savcı talimatı olmaksızın gözaltına alındıklarını söylüyor. Mehmet adli muayene için hastaneye götürüldü. Muayene işlemi bittikten sonra emniyete götürülen Mehmet, tekrardan hastaneye götürülerek ateşi ölçüldü. Koronavirüs nedeniyle yapılan bu kontrol bugün itibariyle başladı” diye konuştu.