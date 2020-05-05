Fahretiin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 59 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, testi pozitif çıkan bin 832 yeni vakanın olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 59 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, bin 832 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 3 bin 520'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 129 bin 491'e yükseldi. Bugün iyileşen kişi sayısı se 5 bin 119 oldu.
'VEFAT SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'
Koca, ''Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız'' açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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