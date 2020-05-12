Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

12 Mayıs 2020 Salı, 19:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 704 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 3 bin 894 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 141 bin 475'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 109 oldu.

'TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA'



Koca, ''Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’İ iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım'' ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: