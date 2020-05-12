Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 53 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 704 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 704 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 3 bin 894 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 141 bin 475'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 109 oldu.
'TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA'
Koca, ''Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’İ iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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