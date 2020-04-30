Fahrettin Koca yeni verileri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre bugün Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 93 kişi artarak 3 bin 174'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca2nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 174'e yükseldi. Vaka sayısı 2 bin 615 artarak 120 bin 204 oldu.
48 bin 886 kişinin iyileştiği Türkiye'de bugüne dek yapılan testlerin sayısı 1 milyonu aşarak 1 milyon 33 bin 617'ye yükseldi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" dedi.
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