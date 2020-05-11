Fahrettin Koca yeni verileri açıkladı

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 20:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 55 kişi artarak 3 bin 841'e yükseldi.

Yeni kaydedilen bin 114 vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 139 bin 771'e yükseldi.

Koca'nın açıkladığı tabloda iyileşenlerin toplam sayısı 95 bin 780 olarak aktarılırken, yoğun bakım hasta sayısı bin 126, entübe hasta sayısı da 578 olarak açıklandı.

"TEDBİRSİZLİĞİN BEDELİ AĞIR OLUR"

Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." ifadeleri yer aldı.