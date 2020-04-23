Faizde riskli adım

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dünkü toplantısında “politika faizi”ni 100 baz puan daha indirerek yüzde 8.75’e indirdi.

Böylece Temmuz 2019’da yüzde 24’ten başlayan faiz indirimlerinin sayısı 8’e yükseldi. PPK, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiğini, bunun dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak Türkiye’deki iktisadi faaliyetlerin mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığını vurguladı.

Salgının Türkiye’ye etkilerini sınırlandırmak için “Finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir” diyen PPK, TL’de gözlenen değer kaybına karşın, petrol ve emtia fiyatlarındaki keskin düşüş ile toplam talep koşullarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini vurguladı.

SONUCU ÖNEMLİ

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Bürümcekçi Araştırma ve Danışmalık’tan Haluk Bürümcekçi, kararın TL açısından olumlu bir tarafı olmadığını, erimeyi biraz daha güçlendirebileceğini, ancak bunun yabancı pozisyon çok azaldığı için bir “kopup gitme” şeklinde görülmeyeceğini belirtti.

Bürümcekçi’ye göre, ayrıca yurtdışı ve yurtiçi swap piyasalarındaki faiz çok farklı olduğu için karar esas olarak iç piyasayla ilgili. Kararı değişik mecralarda yorumlayan ekonomistlerden İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise beklenti üzerindeki indirimin yukarı yönlü adımları ortaya çıkardığını, doların 7 liranın üstüne çıkması halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtti.

JP Morgan Türkiye Başekonomisti Yarkın Çebeci de “Rasyonel bir adım olmadı” derken Prof. Dr. Emre Alkin ise şu yorumu yaptı: “Endişelenmemiz gereken konu indirim sonucu ortaya çıkacak arızalar değil, faiz indirimleri neticesinde ekonominin ayağa kalkıp kalkamayacağıdır.”

TÜKETİCİ GÜVENİ 16 YILIN DİBİNDE

Ekonomik kriz nedeniyle zaten sorunlu olan tüketici güveni, koronavirüs salgınının etkilerinin daha fazla görünür hale geldiği nisan ayında büyük yara aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yayımladığı “Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2020” raporuna göre, TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5.8 azaldı ve 58.2 puandan 54.9 puana düştü.

Üstelik geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 13.7 gerileyen nisan ayı endeks değeri, son 16 yılın da en düşük seviyesi oldu. Tüketici güveni kapsamında nisanla ilgili diğer detaylar şöyle:

- Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi martta 75.6 iken, nisanda yüzde 1.1 azalarak 74.8 oldu.

- Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi martta 57.6 iken nisanda yüzde 6.7 azalarak 53.8 oldu. Bu endekste azalma işsizlikte artışı ifade ediyor.

- Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi martta 21.2 iken, nisanda yüzde 13.1 azalarak 18.4 oldu.