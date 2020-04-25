Faruk Sade Sanat Fonu başvuruları uzatıldı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 17:06

Galeri Siyah Beyaz'ın kurucusu Faruk Sade’nin 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Sade Ailesi tarafından 2017 yılından beri 35 yaş altı sanatın farklı disiplinlerinden genç sanatçı ve araştırmacıları desteklemek üzere hayata geçirilen Faruk Sade Sanat Fonu’nun (FSSF) başvuru tarihi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Fona başvuru şartları şöyle:

FSSF 35 yaş altı, orta seviyede İngilizce bilen; özellikle yurtdışında olmak üzere sanatçı stüdyoları, asistanlık, atölye çalışmaları veya sanatsal her türlü etkinliğe katılmak isteyen adayların önerilerine açıktır.

Özellikle araştırma ve sanat/sanatçı programları desteklenir.

Yalnızca 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış adaylar desteklenir.

Sergi prodüksiyonu ve eser üretimi desteklenmez.

Aynı proje için başka bir fondan destek alanlar desteklenmez.

Ek görüşme gerekli görüldüğü takdirde gerçekleştirilebilir ve ek belge talep edilebilir.

Başvurularda sanatçının çalıştığı disiplin belirtilmesi, portfolyo sunumu yapılarak motivasyon alanlarının açıklanması bekleniyor. Sanatçı bir etkinliğe katılmak için fona başvuruyorsa bu etkinliğin hangisi olduğunu belirtmeli, etkinliğin sanatçıyı hangi anlamlarda değiştireceğini anlatmalı ve her türlü proje için de zamanlama ve bütçe detayı eklenmeli.

UPSD “YILIN SANAT İNSANI” ÖDÜLÜ FARUK SADE’NİN

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin düzenlediği Dünya Sanat Günü “Wallace Hartley” Ödülleri 15 Nisan’da AIAP/IAA Dünya Başkanı Bedri Baykam’ın instagram hesabından canlı yayınla sahiplerini buldu.

Yılın Sanat İnsanı Ödülü, Türkiye’nin mimari, sanat ve kültür yaşamında eşi Fulya Sade ile birlikte büyük rol oynamış, 1994 yılında ilk sanatçı değişim programına imza atmış olan Faruk Sade’ye, ve onun adına Faruk Sade Sanat Fonu’nu hayata geçiren eşi Fulya Sade ve artık Galeri Siyah Beyaz’ı yöneten kızı Sera Sade’ye verildi.

ÖNCEKİ YILLARDA DESTEKLENEN PROJELER

2017

İlhan Koman Heykelinin Yeniden Dökümü

2017 döneminde Faruk Sade Sanat Fonu’nun ilk desteği, 2016 yılında Seğmenler Parkı’ndan çalınan İlhan Koman heykelinin orijinal alçı kalıbından yeniden üretiminin yapılmasına yönelik Mimarlar Odası Ankara şubesinin açtığı bağış kampanyasına aktarıldı.

Ali Şentürk - 'Operasyon Kamusal Alan'

Operasyon Kamusal Alan

2017 döneminde Faruk Sade Sanat Fonu’nun ikinci desteği, Ali Şentürk’ün 2000’li yıllardan günümüze kadar kamusal alanda ya da iç mekanda kırılan, yıkılan, saldırıya uğrayan ve tartışmalı bulunan heykeller için belgeleme çalışması yaptığı ‘Operasyon: Kamusal Alan’ isimli düzenlemesinin araştırmasının kitaplaştırılmasına aktarılmıştır.

Özge Topçu - 'Agora'

2018



Art Night London Agora Çalıştayları

Faruk Sade Sanat Fonu’nun 2017- 2018 ikinci dönem desteğini alan Özge Topçu’nun kent yaşamının en organik oluşumlarından biri olan pazar yerinden ilham alan ve katılımcı bir mekana özgü yerleştirme projesi olan Agora, 23 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Art Night London çerçevesinde gerçekleştirildi.

Duygu Demir - 'Türkiye'de Sanatlar Sentezi'

Türkiye’de Sanatlar Sentezi

Duygu Demir’in, Türkiye’nin 1950’lerden 1970’lere uzanan sanatçı mimar işbirliklerini araştırmayı, bu dönemden geriye kalan eserleri bulmayı ve belgelemeyi hedeflediği Türkiye’de Sanatlar Sentezi başlıklı araştırma projesi, Faruk Sade Sanat Fonu’nun 2017- 2018 ikinci dönem desteğini alan projeler arasındaydı.

Umut Kambak - 'Aidiyet Nereye Taşındı?'

2019



Aidiyet Nereye Taşındı? Kentsel Mülteciler



Umut Kambak’ın doğup büyüdüğü mahallenin tamamen yıkılıp kentsel dönüşüme gireceğini öğrenmesi üzerine kamerasını alıp mahalle sakinleriyle röportajlar yapmaya başlamasıyla adımlarını attığı “Aidiyet Nereye Taşındı?” Kentsel Mülteciler belgesel projesi, Faruk Sade Sanat Fonu tarafından 2019’da desteklenen ilk projeydi.

Leman Darıcıoğlu - 'Dis-Sensus'

‘Dis-Sensus’ Venedik Uluslararası Performans Sanatı Haftası Yaz Atölyesi

Faruk Sade Sanat Fonu, 2019 yılında Leman Darıcıoğlu’nun Venedik Uluslararası Performans Sanatı Haftası “Dis-Sensus” Atölye Programı'na katılımını destekledi.



