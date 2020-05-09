Fatih Altaylı Sevda Noyan'ı yazdı: Bazıları 'Kim bu kadın' diyor, anlatayım

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı Sevda Noyan'ın geçmişine ilişkin bir yazı kaleme aldı.



Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan'ın eşinin geçmişte Samanyolu Tv'de program yaptığını ve o dönem Gülen Cemaati mensubu olduğunu yazan Altaylı, "Yani ortada seyirlik süper bir film var. Senaryo diye yazıp oynatsanız absürd komedi diye epey bir izlenir sanki! Ama bu kadar saçmalığın gerçek olacağına kimse inanmaz o ayrı..." ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

"Bir televizyonda bir kadın çıkmış.

Ölüm listeleri hazırlamaktan, onu bunu öldürmekten, site komşularından üç beşini öldürmeye kararlı olmaktan bahsediyor.

Millet de RTÜK ne yapacak diye soruyor.

RTÜK ne yapacak bilemem ama ben asıl savcıların ve ölüm tehlikesi altındaki komşuların ne yapacağını merak ediyorum.

Bazıları da “Kim bu kadın” diyor.

Onu da biraz anlatayım.

Engin Noyan adında eski marjinal bir şarkıcının eşi.

Engin Noyan 1990’ların sonunda birdenbire Fetullah Gülen etkisine girmiş, bir marjinallikten, bir başka marjinalliğe savrulmuş yıllarca FETÖ kanalı Samanyolu TV’de program yapmış, Fetullah Gülen’e övgüler düzmüş bir adam.

Şimdilerde neci bilmiyorum ama FETÖ’cü darbe başarılı olmuş olsaydı şimdi TRT’de program yapıyor olacağından eminim.

Konu komşuyu öldürmek için listeler hazırlayan Sevda Noyan ise bu beyin 2. eşi.

Engin Noyan geçmişte Eser Noyan ile evliydi ve sahneye Noyan and Noyan adıyla çıkarlardı.

Sonra Engin Noyan FETÖ’cü oldu.

Ardından 2000’lerin başında Eser Noyan, Engin Noyan’ın bir metresi olduğu iddiasıyla ortalığı birbirine kattı.

Engin Noyan haliyle bu iddiaları yalanladı.

Eser Noyan ise kocasının bir televizyon kanalında çalışan bir makyözle birlikte olduğunu iddia etti.

Makyözün adı Sevda Reggio idi. Eski kocasının soyadını kullanmaya devam ediyordu. O da İzmir sosyetesinin gülüyken, boşanmış ve kendini dine adamıştı.

Engin Bey daha sonra Eser Noyan’dan boşandı ve ilişkisinin olmadığını iddia ettiği Sevda Reggio ile evlendi.

İşte bu liste hazırlayıp katliama hazırlanan kadın o kadın. Eski Reggio, şimdi Noyan.

Yani ortada seyirlik süper bir film var.

Senaryo diye yazıp oynatsanız absürd komedi diye epey bir izlenir sanki!

Ama bu kadar saçmalığın gerçek olacağına kimse inanmaz o ayrı..."