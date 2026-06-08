Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?
Paylaş

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

8.06.2026 12:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Kısa vadeli yatırım araçlarına yönelen tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankadan bankaya farklılık gösteren mevduat faizleri yüzde 45'e kadar çıkarken, 500 bin TL'nin sağlayacağı getiri de merak konusu oldu. İşte bankalara göre mevduat faizleri...

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, yatırımcıların kısa vadeli getirilere olan ilgisini artırıyor.

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararının ardından bankaların sunduğu yüzde 45'e varan mevduat oranları dikkat çekerken, 500 bin TL'nin 1 aylık kazancı da yeniden merak edilen konular arasında yer aldı.

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları:

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657,53 TL

Vade Sonu: 512 bin 657,53 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10 bin 597,85 TL

Vade Sonu: 510 bin 597,85 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13 bin 923,29 TL

Vade Sonu: 513 bin 923,29 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13 bin 923,29 TL

Vade Sonu: 513 bin 923,29 TL

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14 bin 827,4 TL

Vade Sonu: 514 bin 827,4 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15 bin 8,22 TL

Vade Sonu: 515 bin 8,22 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15 bin 8,22 TL

Vade Sonu: 515 bin 8,22 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15 bin 8,22 TL

Vade Sonu: 515 bin 8,22 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 189,04 TL

Vade Sonu: 515 bin 189,04 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 189,04 TL

Vade Sonu: 515 bin 189,04 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 369,86 TL

Vade Sonu: 515 bin 369,86 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 369,86 TL

Vade Sonu: 515 bin 369,86 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,59

Net Kazanç: 15 bin 402,41 TL

Vade Sonu: 515 bin 402,41 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 15 bin 973,63 TL

Vade Sonu: 515 bin 973,63 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 14 bin 385 TL

Vade Sonu: 514 bin 385 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 053,19 TL

Vade Sonu: 514 bin 053,19 TL

 

Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat

İlgili Haberler

İktidara yakın Yeni Şafak'tan Bakan Şimşek'e yeni salvo: 'Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur'
İktidara yakın Yeni Şafak'tan Bakan Şimşek'e yeni salvo: 'Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur' İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, 'Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur' manşetiyle yurttaşların döviz kazançlarına vergi getirilmesini isteyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yürütülen ekonomi programını yeniden hedef aldı.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan korkutan uyarı: 'Şokların ortadan kalkacağı bir noktaya ulaşamayacağız'
IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan korkutan uyarı: 'Şokların ortadan kalkacağı bir noktaya ulaşamayacağız' IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin artık bitmek bilmeyen sürekli şoklar dönemine girdiğini belirterek, ülkelerin bu yeni gerçekliğe göre dayanıklı yapılar kurması gerektiği uyarısında bulundu.
SGK uzmanı İsa Karakaş rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SGK uzmanı İsa Karakaş rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı İsa Karakaş’ın Ankara kulislerinden aktardığı verilere göre, haziran ayı beklentileriyle birlikte temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak kümülatif artışın ortalama yüzde 18 seviyesinde şekillenmesi bekleniyor.