Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL'nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, yatırımcıların kısa vadeli getirilere olan ilgisini artırıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararının ardından bankaların sunduğu yüzde 45'e varan mevduat oranları dikkat çekerken, 500 bin TL'nin 1 aylık kazancı da yeniden merak edilen konular arasında yer aldı.
İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları:
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 657,53 TL
Vade Sonu: 512 bin 657,53 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10 bin 597,85 TL
Vade Sonu: 510 bin 597,85 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13 bin 923,29 TL
Vade Sonu: 513 bin 923,29 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13 bin 923,29 TL
Vade Sonu: 513 bin 923,29 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 14 bin 827,4 TL
Vade Sonu: 514 bin 827,4 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15 bin 8,22 TL
Vade Sonu: 515 bin 8,22 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15 bin 8,22 TL
Vade Sonu: 515 bin 8,22 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15 bin 8,22 TL
Vade Sonu: 515 bin 8,22 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189,04 TL
Vade Sonu: 515 bin 189,04 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189,04 TL
Vade Sonu: 515 bin 189,04 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 369,86 TL
Vade Sonu: 515 bin 369,86 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 369,86 TL
Vade Sonu: 515 bin 369,86 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 42,59
Net Kazanç: 15 bin 402,41 TL
Vade Sonu: 515 bin 402,41 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 15 bin 973,63 TL
Vade Sonu: 515 bin 973,63 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 14 bin 385 TL
Vade Sonu: 514 bin 385 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 053,19 TL
Vade Sonu: 514 bin 053,19 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.