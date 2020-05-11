Fatih Terim, koronavirüs sonrası ilk kez sahada!

Beşiktaş derbisi sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu süreç sonrası ilk antrenmanına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:28

Beşiktaş derbisi sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu süreç sonrası ilk antrenmanına çıktı.

Sosyal mesafeyi koruyup antrenmanlara başlayan takımın başında Florya tesislerinde sahaya inen Fatih Terim'e futbolcular büyük sevgi gösterisinde bulundu.



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