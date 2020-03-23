Fatih Terim’in koronavirüs test sonucu öğrenildi

Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüse yakalanmasının ardından teste girmişti.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2020 Pazartesi, 18:25

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavisi aldığı günlerde teste giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlıklı olduğu öğrenildi.

Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Albayrak ile yakın temastaki kişilerdendi.


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