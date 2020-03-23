Fatih Terim’in koronavirüs test sonucu öğrenildi
Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüse yakalanmasının ardından teste girmişti.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavisi aldığı günlerde teste giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlıklı olduğu öğrenildi.
Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Albayrak ile yakın temastaki kişilerdendi.
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