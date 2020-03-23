Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

23 Mart 2020 Pazartesi, 22:06

Galatasaray’da üzücü gelişme. Twitter üzerinden açıklama yapan Terim, ''Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..'' ifadelerini kullandı.



Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da koronavirüse yakalanmıştı.

Beşiktaş derbisi öncesi Terim ile Albayrak’ın bir araya geldiği biliniyordu. Fatih Terim maçların oynanmasına tepki göstermiş, “Sizde Allah korkusu yok mu, insan sağlığı ile oynuyorsunuz” demişti.

"YAŞADIĞIM KORKU TARİFSİZ"



Kızı Buse Terim, duygularını Twitter hesabu üzerinden ifade erri. Buse Terim attığı tweette babası için,"Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." ifadelerini kullandı.