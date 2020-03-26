Fatih Terim'in koronavirüse yakalanma sürecindeki kritik ayrıntı ortaya çıktı
Galatasaray camiası önce Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim de koronavirüse yakalanmıştı. Sürecin nasıl geliştiğine dair çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı
Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ünlü isimleri de tehdit ediyor.
Galatasaray Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını kamuoyuna açıklamıştı.
Terim'in koronavirüsten nasıl etkilendiğine Cumhuriyet ulaştı.
Bilindiği üzere Terim'den önce Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı işadamı Abdurrahim Albayrak'ta da koronavirüs tespit edilmişti. Hatta Terim’in virüsü Abdurrahim Albayrak’tan kaptığı konuşulmuş ancak doktorlar bu durumun net olmadığını ifade etmişti.
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüsü bu kritik salgın sürecinde Milano'ya giden eşi Şükran Albayrak'tan kaptığı ortaya çıktı. İtalya salgından dünyada en çok etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda.
Çevresindekilerle her zaman temas halinde olmayı seven, iletişimini genelde bu şekilde kurmasıyla bilinen Abdurrahim Albayrak'ın eşinden aldığı virüsü Terim'e de aktardığı öngörülüyor.
Şükran Albayrak ve Abdurrahim Albayrak’tan sonra oğulları Hikmet Albayrak’a da koronavirüs teşhisi kondu. Albayrakların karantina ve tedavi süreçleri devam ediyor.
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