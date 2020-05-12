Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kısmını hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11 Mayıs tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
NE OLMUŞTU?
İktidara yakınlığıyla bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği hakaretlerle sık sık gündeme gelen Fatih Tezcan, paylaştığı videoda, ''Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?" diyerek aileleri de hedef alan Tezcan, "Tayyip Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Tezcan'ın kullandığı o ifadeler:
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