Fatih Tezcan'ın sabıka kaydı: Çocuk kaçırma, tehdit, yaralama, resmi belgede sahtecilik

12 Nisan 2020 Pazar, 17:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gerici Fatih Tezcan'ın sabıka kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fatih Tezcan'ın son 1 yıl içinde 2 kez toplamda 21 ay 20 gün hapis cezası aldığını duyuran Avukat Celal Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Pırıl pırıl İnsanlara sürekli olarak hakaretler edip içindeki lağımı taşırmaya çalışan Fahri Fatih Tezcan isimli densiz hakkında bir çok şikayette bulundum:

Şikayetim üzerine de son 1 yıl içinde 2 kez (toplamda 21 ay 20 gün) Hapis cezası aldı!

Fahri Fatih Tezcan’ın, aynı zamanda Suç Makinası olduğunu,

Sabıka kaydına göre;

1- Çocuk Kaçırma

2- Tehdit

3- Yaralama

4- Resmî Belgede Sahtecilik

5- Hakaret

6- Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Suçlarından (toplamda kesinleşen) 16 Mahkumiyetinin olduğunu bilin istedim!

Fahri Fatih Tezcan’ın, aynı zamanda Suç Makinası olduğunu,



Sabıka kaydına göre;



1- Çocuk Kaçırma

2- Tehdit

3- Yaralama

4- Resmî Belgede Sahtecilik

5- Hakaret

6- Atatürk’ün Hatırasına Hakaret



Suçlarından (toplamda kesinleşen) 16 Mahkumiyetinin olduğunu bilin istedim! — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) April 12, 2020



