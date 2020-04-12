Fatih Tezcan'ın sabıka kaydı: Çocuk kaçırma, tehdit, yaralama, resmi belgede sahtecilik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından Fatih Tezcan'ın sabıka kaydını paylaştı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gerici Fatih Tezcan'ın sabıka kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fatih Tezcan'ın son 1 yıl içinde 2 kez toplamda 21 ay 20 gün hapis cezası aldığını duyuran Avukat Celal Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Pırıl pırıl İnsanlara sürekli olarak hakaretler edip içindeki lağımı taşırmaya çalışan Fahri Fatih Tezcan isimli densiz hakkında bir çok şikayette bulundum:
Şikayetim üzerine de son 1 yıl içinde 2 kez (toplamda 21 ay 20 gün) Hapis cezası aldı!
Fahri Fatih Tezcan’ın, aynı zamanda Suç Makinası olduğunu,
Sabıka kaydına göre;
1- Çocuk Kaçırma
2- Tehdit
3- Yaralama
4- Resmî Belgede Sahtecilik
5- Hakaret
6- Atatürk’ün Hatırasına Hakaret Suçlarından (toplamda kesinleşen) 16 Mahkumiyetinin olduğunu bilin istedim!
Fahri Fatih Tezcan’ın, aynı zamanda Suç Makinası olduğunu,— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) April 12, 2020
Sabıka kaydına göre;
1- Çocuk Kaçırma
2- Tehdit
3- Yaralama
4- Resmî Belgede Sahtecilik
5- Hakaret
6- Atatürk’ün Hatırasına Hakaret
Suçlarından (toplamda kesinleşen) 16 Mahkumiyetinin olduğunu bilin istedim!
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