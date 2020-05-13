F.Bahçe’de 2. vaka

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Fenerbahçe’de koronavirüs şoku yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerde, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışan bir personelin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Fenerbahçe’den yapılan açıkamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve ilaç tedavisi başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.

Kruse’den açıklamalar

Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kruse, “Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya’da oynamanın hayalini kuruyorum. Salgın sonrasında ekonomi nasıl olacak, kulüpler oyuncuları göndermeye mi çalışacak ya da daha fazla transfer mi yapmak isteyecek, bilmiyorum. Şu anda tek bildiğim, gelecek yıl da burada gibi gözüküyorum” dedi.

‘ÖNCE SAĞLIK’ DEDİK

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bu kararı alırken ilk düşüncemiz sağlıktı. Herkesin bilmesini isteriz ki, sağlığın dışında da basketbolu operasyonel anlamda da yapabilmemiz gerçekten çok zordu. İnşallah doğru bir karar almışızdır, hepimize hayırlı olsun” dedi. Türkoğlu, “En büyük şansımız, bütün süreci değerli kulüplerimizle konuşarak yapıyoruz. Göreve geldiğimizden beri basketbolda atılacak adımlarda herkesle şeffaf bir şekilde konuşuyor ve hareket ediyoruz. Anadolu Efes olsun, diğer takımlar olsun, bizim mevzuatlarımızı ve gerekçelerimizi çok iyi bildiği için, şu ana kadar çok şükür olumsuz bir geri dönüş olmadı” diye konuştu.

‘GÖNÜL İSTERDİ Kİ OYNAYIP BİTİRELİM’

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, koronavirüs salgınından dolayı sezonun yarım kalmasını üzücü bulduğunu ancak önceliğin sağlık olduğunu belirtti. Sarıca, “Gönül isterdi ki ligi oynayarak tamamlayalım ancak her şeyin başı sağlık. Bu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere özverili çalışan herkese teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki sezonu sağlıklı bir şekilde açarız” dedi.

Salgın nedeniyle online oynanan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi Finali’nde kupaya uzanan takım 1907 Fenerbahçe Espor olurken, en değerli oyuncu ödülünü ise 1907 Fenerbahçe Espor’un orta koridor oyuncusu Ersin ‘Blue’ Gören aldı.