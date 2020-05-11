Fed: En kötü henüz geçmedi

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:49

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Amerikalıların koronavirüs salgını ortamında işsizlik konusunda çok daha kötü haberlere hazırlıklı olmaları ve Kongre'nin daha fazla yardım sağlamayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Kashkari, Cuma günü ABD'de işsizlik oranının nisan ayında yüzde 24.7'ye çıktığını ve tarım dışı istihdamın 20.5 milyon ile daha önce görülmemiş bir şekilde azaldığını gösteren veriler sonrası pazar günü ABC'nin "Bu Hafta" programına yaptığı değerlendirmede, "İşgücü cephesinde ne yazık ki henüz en kötü geride kalmadı," dedi.

Kashkari, "Bugün insanların yaklaşık yüzde 23, yüzde 24'ü işini kaybetmiş durumda ve toparlanma kademeli olacaksa, ben öyle olacağını düşünüyorum, bu insanlar daha fazla yardıma ihtiyaç duyacak" dedi.

TOPARLANMA UZUN SÜRECEK

Fed faizi sıfır seviyesi yakınına düşürdü ve ekonomide kredi akışının sürmesini sağlamak için bir dizi acil borç verme programı hazırladı. Kongre'de bu çabalara Mart sonunda 2 trilyon dolarlık bir kurtarma paketi ile destek oldu.

Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunan Kashkari, merkez bankasının finans sisteminin işleyişine devam etmesini sağlamak için gücü ölçüsünde her şeyi yapacağını, ancak muhtemelen uzun sürecek bir toparlanma ortamında, on milyonlarca işsize yardım için mali çabaların gerekeceğini sözlerine ekledi.

Kashkari, "Eğer toparlanma uzun bir süre devam edecekse, bazı safhalarda bir ya da iki yıl süreceğini düşünüyorum, Kongre'nin işini kaybedenlere yardım sağlamaya devam etme ihtiyacında olacağı kanısındayım" şeklinde görüş bildirdi.