Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, riski göze aldı maça gitti
Fenerbahçe ile Galatasaray kadın basketbol takımları 14 Mart 2020 Cumartesi günü karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da o karşılaşmaya gitti.
Galatasaray Kadın Basketbol takımı ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı; Ahmet Cömert Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı salondan izledi. Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın’a göre Başkan Ali Koç da risk altında olabilir. Kızılyalın’ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol takımı müsabakadan bir hafta önce Fransa’ya gitti. Ayrıca her iki takımın yabancı oyuncuları karşılaşma öncesi kendi ülkelerine gittiler. Arif Kızılyalın’a göre basketbol topunun elden ele dolaşması nedeniyle hem sporcular, hem hakemler hem de salonda bulunan görevliler koronavirüs riski ile karşı karşıya kaldı.
Video Haberler
- Ünlü sunucu karantinadan böyle seslendi
- Çorum'da bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
- Tutuklu gazeteciler için kampanya: Haberin var mı?
- Salgına yakalananlar için uyardı
- İki şehirde daha umre karantinası
- Karantinaya alınan yurttaşların görüntüsü tepki çekti!
- Dr. Serdar Savaş: Kızımda koronavirüs tespit edildi
- Merkel koronavirüse karşı uyardı!
- İtalyan tenordan şehre serenat
- Karantinaya alınanlar: Bizi burada hasta edecekler