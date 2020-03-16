Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, riski göze aldı maça gitti

16 Mart 2020 Pazartesi, 17:35

Galatasaray Kadın Basketbol takımı ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı; Ahmet Cömert Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı salondan izledi. Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın’a göre Başkan Ali Koç da risk altında olabilir. Kızılyalın’ın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol takımı müsabakadan bir hafta önce Fransa’ya gitti. Ayrıca her iki takımın yabancı oyuncuları karşılaşma öncesi kendi ülkelerine gittiler. Arif Kızılyalın’a göre basketbol topunun elden ele dolaşması nedeniyle hem sporcular, hem hakemler hem de salonda bulunan görevliler koronavirüs riski ile karşı karşıya kaldı.