Fenerbahçe Bjelica görüşmesinde son durum
Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı iddia edilen Sırp teknik direktör Nenad Bjelica, sarı lacivertli ekiple görüştüğü iddialarını doğruladı.
Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı iddia edilen Sırp teknik direktör Nenad Bjelica, sarı lacivertli ekiple görüştüğü iddialarını doğruladı.
Anlaşma olmadığını sözlerine ekleyen Bjelica, “Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum” dedi. Son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Lech Poznan, Avusturya Wien gibi ekiplerde görev aldı.
Deneyimli çalıştırıcı, “En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe'den kimse ile görüşmedim” ifadelerini kullandı.
Anlaşma olmadığını sözlerine ekleyen Bjelica, “Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye'ye selamlarımı gönderiyorum” dedi.
Son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Lech Poznan, Avusturya Wien gibi ekiplerde görev aldı.
Kaynak: Fanatik
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