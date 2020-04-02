Fenerbahçe borçlarını yapılandırmadı, olası krizden kurtuldu

02 Nisan 2020 Perşembe, 11:07

Türk kulüplerini kurtarma misyonuyla Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın projesi adıyla hayata geçirilen ancak tartışmalara konu olan Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan kredi anlaşması yeniden gündemde. Liglere ara verildiği, maçların oynanmadığı, gelirlerin dibe vurduğu dönemde kulüpler, geri ödemeleri nasıl yapacaklarını düşünüyor. Anlaşmayı imzalamayan Fenerbahçe yönetimindeki görüş ise “İyi ki Bankalar Birliği anlaşmasını imzalamadık” şeklinde.

Yöneticilerin, “TBB'nin önümüze koyduğu 40 sayfada öyle detaylar vardı ki kulübün anahtarını teslim etmemizi istiyorlardı sanki. Olası bir ödeyememe durumunda kulüplerin söz hakkı bankalara geçiyordu. Fenerbahçe'nin bu anlaşmayı imzalamamasının haklılığı ileride daha iyi anlaşılacak” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TBB’nin yapılandırma projesine karşı çıkan tek başkan olarak dikkat çekmişti.





Kaynak: Sözcü