Fenerbahçe-Denizlispor maçında gol var

Fenerbahçe Denizlispor'u Kadıköy'de ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2020 Cumartesi, 19:16

Fenerbahçe Denizlispor'u Kadıköy'de ağırladı.

4. dakikada Barrow vurdu Altay çıkardı.

22. dakikada Ozan Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Kruse sakatlandı yerine Zajc girdi.


STAT: Şükrü Saracoğlu

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan, Ozan, Tolgay, Ferdi, Kruse, Mehmet, Muric

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Barrow, Estupinan, Rodallega.


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