Fenerbahçe-Denizlispor maçında gol var
Fenerbahçe Denizlispor'u Kadıköy'de ağırladı.
Fenerbahçe Denizlispor'u Kadıköy'de ağırladı.
4. dakikada Barrow vurdu Altay çıkardı.
22. dakikada Ozan Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Kruse sakatlandı yerine Zajc girdi.
STAT: Şükrü Saracoğlu
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan, Ozan, Tolgay, Ferdi, Kruse, Mehmet, Muric
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Barrow, Estupinan, Rodallega.
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