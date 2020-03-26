Fenerbahçe kaptanından önemli çağrı
Emre Belözoğlu, “Acil ihtiyaç yoksa evden çıkmayın” dedi.
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, ‘evdekal’ kampanyasına destek verdi.
Emre şu açıklamayı yaptı: "Eğer çıkmanız gerekiyorsa sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun. İnşallah ülkemiz kısa süre içerisinde bu süreci atlatacaktır. Sağlık Bakanlığı'mızın ve devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Sizlere bir kez daha ricam, evlerinizde kalın.
Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Bir sporcu olarak da takımımızın bana vermiş olduğu programı evimde uygulamaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın."
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