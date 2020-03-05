Fenerbahçe ne kadar borç ödeyecek?

Başkan Ali Koç, yöneticiler Burhan Karaçam ve ekonomi danışmanları konu ile ilgili yoğun bir çalışma içinde girdiler. Fenerbahçe'nin ödeyeceği borçlar içinde önceki teknik direktörlerin alacakları da var. CAS, FIFA ve TFF Kulüp Lisans ekibinden olası bir ceza almamak için bukonuya büyük önem veren Koç yönetiminin, yeni kaynak arayışında olduğu da sızan bilgiler arasında.