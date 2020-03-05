Fenerbahçe ne kadar borç ödeyecek?

Başkan Ali Koç ve yönetim, kulübün zarar görmemesi için yine elini taşın altına sokacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 13:39

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe, içinde bulunduğumuz Mart-Nisan 2020 arasındaki 50 günlük süreç içinde çoğu geçmiş dönem borçları olmak üzere yaklaşık 800 milyon TL (115 milyon dolar) ödeyecek.

Başkan Ali Koç, yöneticiler Burhan Karaçam ve ekonomi danışmanları konu ile ilgili yoğun bir çalışma içinde girdiler. Fenerbahçe'nin ödeyeceği borçlar içinde önceki teknik direktörlerin alacakları da var. CAS, FIFA ve TFF Kulüp Lisans ekibinden olası bir ceza almamak için bukonuya büyük önem veren Koç yönetiminin, yeni kaynak arayışında olduğu da sızan bilgiler arasında. 


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