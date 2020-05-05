Fenerbahçe USA Derneği'nden destek
Fenerbahçe USA Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen ABD'nin New York ile New Jersey şehirlerinde gelir elde edemeyen öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Fenerbahçe USA Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen ABD'nin New York ile New Jersey şehirlerinde gelir elde edemeyen öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe USA Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, sivil toplum kuruluşları, toptancılar ve marketlerin katkı sağladığı yardım kampanyasına gıda malzemesi ile destek oldu.
Hazırlanan yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi.
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