CANLI YAYIN: Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 18. hafta mücadelesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Çetin oturuyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Ogundu, Efecan, Duarte, Makouta, Hwang.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, Kerem.
Canlı | Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
45' DİREK | Alanyaspor'da Ruan Duarte'nin şutu direkten döndü.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi.
41' SARI KART | Alanyaspor'da Makouta topa elle müdahale etmesi nedeniyle sarı kart gördü.
36' Fenerbahçe'de Semedo, ceza sahası dışında kaleyi karşısına aldı ve sert bir şut çıkardı. Top adeta direği sıyırdı.
28' SARI KART | Alanyaspor'da Efecan topa elle dokunduğu için sarı kart gördü.
27' Alanyaspor'da Hadergjonaj, köşe vuruşunda topu ön direğe kesti. O noktaya koşu yapan Makouta darbeli bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
27' GOL | Makouta'nın attığı gol ile Alanyaspor yeniden öne geçti.
22' Alanyaspor'da Ui-Jo'nun içeri çevirdiği topu Skriniar ıskaladı. Semedo uzaklaştırmaya çalışırken Asensio'nun koluna çarptı. Alanyasporlu futbolcular penaltı itirazında bulunuyor. Hakem oyunu devan ettirdi.
20' Fenerbahçe'de İsmail'in pasıyla ceza sahasına yönelen Talisca, Aliti ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli futbolcular itiraz ediyor.
18' Fenerbahçe'de Skriniar'ın savunmadan rakip yarı alana gönderdiği uzun top sağ kanatta korner direğine çarpıp taca çıktı.
15' Alanyaspor'da Ruan, ceza sahası içi solunda Guendouzi'den sıyrılıp çizgiye indi. İçeri sert çevirdiği topa kale ağzında kimse dokunamadı.
12' Fenerbahçe'de Marco Asensio ceza sahası yayı üzerinden müsait pozisyonda sert vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.
9' Sağ kanattan Musaba'nın ortasında top savunmadan sekti ve yön değiştirdi. Çabuk davranan Talisca, kaleci Ertuğrul'dan önce kafayla topa dokundu ve skoru eşitledi.
9' GOL | Talisca'nın golü ile Fenerbahçe beraberliği yakaladı.
3' Hwang'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ufak adımlarla top sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üstünde sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi.
3' GOL | Hadergjonaj'ın golü ile Alanyaspor öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.