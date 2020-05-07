Fenerbahçe’de mesafeli antrenman
Fenerbahçe koronavirüs nedeniyle gruplar halinde çalışıyor.
Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle ara verilen ve haziran ayında başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Futbolcular 4’erli gruplar halinde, ısınmanın ardından dayanıklılık testine girdi. Antrenman aerobik koşuyla sona erdi.
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