Fenerbahçe’de mesafeli antrenman

Fenerbahçe koronavirüs nedeniyle gruplar halinde çalışıyor.

İHA
07 Mayıs 2020 Perşembe, 14:57

Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle ara verilen ve haziran ayında başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Futbolcular 4’erli gruplar halinde, ısınmanın ardından dayanıklılık testine girdi. Antrenman aerobik koşuyla sona erdi.


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