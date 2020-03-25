Fenerbahçe’de o isim Kruse mi?

25 Mart 2020 Çarşamba, 20:50

Fenerbahçe'nin, 1 oyuncu ve 1 sağlık çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü iddia edildi.



Fenerbahçe’nin Alman yıldızı teste giren ilk isimdi. 32 yaşındaki futbolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.