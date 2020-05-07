Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
İran basınına göre, Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var.
İran basınının servis ettiği habere göre, Kanarya'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi.
Türk futbol kulübü Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşmesini feshetti.
Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Esteghlal’den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh beklentileri karşılayamamıştı.
İstanbulspor’a kiralanan İranlı futbolcu burada forma şansı bulmakta zorlandı.
18 yaşındaki genç oyuncu 1. Lig’de 7 maçta 248 dakika süre aldı ve skora katkıda bulunamadı.
Allahyar, İran Milli Takımı forasıyla 1 maça çıktı ve 1 gol attı.
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