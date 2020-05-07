Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

İran basınına göre, Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2020 Perşembe, 12:36

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var.

İran basınının servis ettiği habere göre, Kanarya'da Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedildi.

Türk futbol kulübü Fenerbahçe, İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşmesini feshetti.

Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Esteghlal’den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh beklentileri karşılayamamıştı.

İstanbulspor’a kiralanan İranlı futbolcu burada forma şansı bulmakta zorlandı.

18 yaşındaki genç oyuncu 1. Lig’de 7 maçta 248 dakika süre aldı ve skora katkıda bulunamadı.

Allahyar, İran Milli Takımı forasıyla 1 maça çıktı ve 1 gol attı.


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