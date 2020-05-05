Fenerbahçe’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda korona virüs tespit edilen MKE Aankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Fenerbahçe’den, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü’ne geçmiş olsun mesajı geldi. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Ankaragücü" ifadelerine yer verildi.
MKE Ankaragücü korona virüs teşhisi konulan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.
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