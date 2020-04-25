Fenerbahçelilerden Ali Koç'a teşekkür

25 Nisan 2020 Cumartesi, 14:03

Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden spor insanı ve Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz, koronairüsle mücadele döneminde yerli solunum cihazı üreten ve ücretsiz olarak sağlık bakanlığına armağan eden Koç grubu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticilerden Sait Yılmaz, "Koç grubu, Beko, Arçelik ve üniversite dahil elinde ne kadar imkan varsa, halkın hizletine sundu. Kimse tek satır söz etmedi. Üstelik bu kararı verenlerden biri de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı Sayın Ali Koç'tu. Kulübün imkanlarını da seferber edip, 65 yaşüstü evden çıkamayan üyelerine ihtiyaç malzemesi yolladı. Şimdi sormak istiyorum, iktidara yağcılık yapmaktan kaleminizde mürekkep mi kalmadı? Üstelik eleştirildi. Evet Ali Bey ve grubu bunları iltifat için yapmadı, ancak bir teşekkürü de çok görmeyelim" ifadesini kullandı.



