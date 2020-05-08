Fenerbahçe'ye Muric piyangosu
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe’nin Vedat Muric için belirlediği 20 milyon Avro’luk bonservis bedeli için “Tottenham ödemeye hazır” açıklamasını yaptı.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe’nin Vedat Muric için belirlediği 20 milyon Avro’luk bonservis bedeli için “Tottenham ödemeye hazır” açıklamasını yaptı.
Eljif Elmas'ı geçen sezon 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satan Fenerbahçe'ye ikinci talih kuşu kondu. İngiltere'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, Vedat Muric'e talip oldu. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, sarı- lacivertlilerin, 20 milyon avro talep ettiği Vedat için “Tottenham, Fenerbahçe'nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır” diyerek müjdeyi verdi.
Fenerbahçe'nin alternatif golcüsü belli. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevine getireceği Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten öğrencisi Bruno Petkovic'i listeye aldı.
Kaynak: Sözcü gazetesi / İrfan Yirmibeşoğlu
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