Ferrari’sine kıyamayan bilge yardıma başvurdu

Samsun’da üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka otomobil bulunan bir kişi, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvurarak bin liralık yardım istedi.

Cemil Ciğerim
26 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs önlemleri kapsamında mağdur olan ihtiyaç sahipleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılan bir başvuru pes dedirtti.

Bin liralık yardım için başvuru yapan kişinin üzerinde 1.5 milyon liralık Ferrari araba olduğu ortaya çıktı.

Kişinin müracaatı e-devlet üzerinden yaptığını, aracı kullanmadığını, sadece üzerine kayıtlı olup arkadaşına ait olduğunu söylediği öğrenildi.


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