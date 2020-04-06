Fery’den ‘Veni Vidi Vici’
Ünlü rap'çi Fery'nin yeni şarkısı yayımlandı.
Başarılı rap müzisyeni Fery, yeni şarkısı “Veni Vidi Vici”yi dün dinleyicileriyle buluşturdu. Rap müziğin eleştirel ve sert dilini Yağız Devrim’in notalarıyla birleştirdiği “Veni Vidi Vici” teklisi çeşitli kesimlere yönelik iğneleyici sözleriyle dikkat çekiyor. Fery’nin rap dünyasından ve popüler kültürden bir çok ismi eleştirdiği yeni şarkısı DMC etiketi ile dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Fatih Dalcı ve Sina Aydın yönetmenliğinde çekilen video klibi ile NetD Müzik YouTube Kanalı’nda dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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