Ferzan Özpetek İtalya'daki son durumu anlattı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 14:39

Geçtiğimiz yıl İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı "Commendatore" ile onurlandırılan Ferzan Özpetek İtalya'daki günlük yaşam hakkında bilgiler verdi.

İşte Özpetek'in açıklamalarından satır başları:

"2 Mart'tan beri eve kapandık, evden çıkmıyoruz. En yüksek noktaya ulaştı dünden beri iniş başladı. O bizi sevindiriyor. Televizyonda hastaneleri göstermeye başlamaları insanları çok etkiledi. İtalyanlar ilk başlarda yasaklara dikkat etmedi ama şuan çok dikkat ediyorlar. Sokağa çıkanlara para cezası var. Duruma göre hapis cezasına kadar gidebilir. Burada ihtiyacı olanlara 600 Aro ve ihtiyaç kolisi yardımı yapılıyor. Sen kendin için düşünmeyeceksin, ben hastalanırsam kronik bir hastaya zarar verebilirim. Ben hastalanırsam gelip senin yerini alacağım demeliyiz. Bakanlıktan verilen bir kağıtla markete ve eczaneye kendi mahalle sınırlarında gidebiliyorsunuz. Trump önce dalga geçti şimdi bir arkadaşım ABD'den mesaj atmış sanki burası hayalet şehir diyor. Lüzumsuz yere kesinlikle sokağa çıkmamak gerekir' dedi.

KORONVİRÜS SALGININI FİLM OLACAK MI?

Özpetek: "Birçok film durdu. Çok sıkıntılı süreç bekliyor ama koronavirüsle ilgili bir proje veya film yapmam. Birkaç yönetmen evlerden görüntü istediler birleştirip bir proje yapalım diye önce gönderdim sonra 'koymayın' dedim. Türkiye'ye söyleceğim evden çıkmayın bir de 65 yaş üstüne inanmayın çok genç de ölüyor burada. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu. Türk insanı kendinden önce başkasını düşünen fedakar insandır. Ben belki hafif geçiririm ama önce senin için kafasına girmeliyiz. Bu virüsü yeneceğiz ve seneye geriye dönüp bakınca belki de güleceğiz" dedi.