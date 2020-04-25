Festival, ‘Evde Kalamayanlara’

25 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

İşçi Filmleri Festivali bu yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında YouTube üzerinden izleyiciyle buluşacak. Festival, 1 Mayıs saat 20.00’de festivalin YouTube kanalı üzerinden yapılacak açılış etkinliği ile başlayacak.

Açılış etkinliğini oyuncu Alican Yücesoy sunacak. Müzik dinletilerinin de yapılacağı etkinlikte Kardeş Türküler, Şanışer, Metin-Kemal Kahraman ve Burcu Yeşilbaş yer alacak. Konuklar ise oyuncular Ercan Kesal, Mert Fırat ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu olacak. Ayrıca yurtdışından da yönetmenler katılacak.

Festivalden yapılan açıklamada, “Festivali, başta sağlık emekçileri olmak üzere, market çalışanları, hizmet sektörünün değişik birimlerinde çalışanlar, ihracatı düşürmemek için çalışmaya mahkûm edilen otomotiv işçileri, beyaz eşya sektöründe çalışan emekçiler, inşaat işçileri ve nicelerine ithaf ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

ÖZEL KONUK: TUNÇ OKAN

Festival programında yer alan filmler, 2 Mayıs tarihinden itibaren 7 Mayıs gecesine kadar internetten izlenebilecek.

Türkiye ve dünyadan 43 film canlı yayın tekniği ile gösterilecek. Sadece programda belirtilen saatlerde izlenebilecek filmler arşivde yer almayacak. Öte yandan film gösterimleri sonrasında canlı yayınlarla yönetmen söyleşileri yapılacak. İzleyiciler bu söyleşilere katılıp yönetmenlere soru sorabilecek. Yönetmen retrospektifi kapsamında ise özel konuk yönetmen Tunç Okan olacak. Bu kapsamda yönetmenin filmleri gösterilecek. Öte yandan Okan, Fransa’dan festival yayınına bağlanarak izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Festival programı ve detaylar: http:// www.iff.org.tr/