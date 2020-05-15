Festival filmleri evinizde

15 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği, koronavirüs salgını nedeniyle yıl içinde ileri bir tarihe ertelenen 39. İstanbul Film Festivali, programından 15 filmlik bir seçkiyi dijital ortamda izleyiciyle buluşturuyor.

Film festivali, 1984 yılından bu yana nisan ayında düzenleniyordu. Ancak salgın nedeniyle ertelenen festival, Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği filmlerin Türkiye prömiyerlerini 15 ile 29 Mayıs tarihleri arasında internette yapıyor.

BİLETLER SATIŞTA

“filmonline.iksv.org” adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet işlemini takiben filmler 5 gün boyunca kişisel erişime açılacak ve bu süre zarfında seyircilerin bir filmi başlattıktan sonra izlemek için toplam 30 saati olacak. Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı.

Filmlere teker teker bilet alınabiliyor (9 TL) veya Toplu Film Paketi (99 TL) satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Biletler dün satışa çıktı. Kombine biletler sadece ilk 20 Mayıs’a kadar satın alınabilecek.

AYAN: YIL BOYU FARKLI SEÇKİLER

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, gazetemize yaptığı açıklamada, “Zorlukla geçirdiğimiz şu günlerde tekrar sinema salonlarına dönene kadar seyircimizle irtibatımızı koparmak istemedik. 39. İstanbul Film Festivali programından tüm Türkiye’de izlenebilecek 15 yepyeni yabancı filmle yola çıktık. Bizim için de yeni bir tecrübe beraber deneyip göreceğiz. Şimdilik aldığımız tepkiler çok güzel. ‘filmonline.iksv’ yıl boyunca eski yeni farklı seçkilerle yoluna devam edecek diye düşünüyoruz.

İŞTE O FİLMLER

39. İstanbul Film Festivali’nin çevrimiçi gösterilecek filmleri: “Berlin Alexanderplatz” / Burhan Qurbani, “20 Yaşında Öleceksin” / Amjad Abu Alala, “Hizmetkârlar” / Ivan Ostrochovsky, “Daha Büyük Bir Dünya” / Fabienne Berthaud, “5 Kusursuz Sayıdır” / Igort, “Söz Senettir” / İlker Çatak, “Davacı” / Franco Loli, “Deniz Mavileşene Dek Yüzmek” / Jia Zhang-ke, “Kız Kardeşim” Stéphanie Chuat, Véronique Reymond, “Lillian” / Andreas Horvath, “Söğüt” / Milcho Manchevski, “1982” / Oualid Mouaness, “Walchensee Forever” / Janna Ji Wonders, “Martin Eden” / Pietro Marcello, “Küçük Kız” / Sébastien Lifshitz.