FETÖ gizli tanığı: Erdoğan'ı attan düşürerek öldüreceklerdi

10 Mart 2020 Salı, 12:17

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında “kadim abi ve irşatçı” olarak nitelendirilen ve hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci hakim karşısına çıktı. Yusuf Bekmezci, Fetullah Gülen ile gençlik yıllarından beri tanıştığını ancak terör örgütüyle hiçbir ilişkisi bulunmadığını ileri sürdü.

Duruşma sırasında SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla gizli tanık olarak dinlenen “Zaman” kod adlı kişi ise Bekmezci’nin, FETÖ’nün cemaat ismiyle kurulduğu ilk günden beri Fetullah Gülen’in yanında olduğunu söyledi.

‘ERDOĞAN’A BİR ÇOK KEZ SUİKAST DÜZENLEDİLER’

Bekmezci’nin Kazakistan’da FETÖ için önemli işler yaptığını vurgulayan ‘Zaman’, “Kazakistan’da darbe yapmadan devleti ele geçirdi. 15 Temmuz darbe girişimi 2010’lu yıllardan beri biliniyordu. Darbenin nasıl olacağı Fetullah Gülen tarafından tarihine kadar bildirildiği toplantılar yapılmıştı. Bu toplantılarda Bekmezci, karar verici olarak yer alıyordu. Fetullah Gülen, kansız bir darbe planlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi gitmesi için MİT operasyonu ve 17-25 Aralık operasyonlarını düzenlediler. Erdoğan, Başbakan iken birçok kez suikast girişiminde bulundular. En sonunda darbenin kanlı olmasına karar verdiler. Fetullah Gülen, ‘Stadyumlar kanla dolacak’ dedi. 5 bin kişilik bir liste hazırlandı. Bu listede kimin stadyumda infaz edileceği, kimin cezaevine gönderileceği yazılıydı. Darbeye karşı çıkan kişiler infaz edildi. İsmini hatırlamadığım Marmara Üniversitesinden bir profesör Fetullah Gülen’in yaptıklarına karşı çıktığı için kaza süsü verilerek öldürüldü” dedi.

‘AMAÇLARI ERDOĞAN’IN BOYNUNUN KIRILMASIYDI’

Cemaatin, Erdoğan’ın İstanbul’daki evinin karşısındaki bir evde suikast hazırlığı yaptığı sırada korumaların ay ışığının yansımasıyla keskin nişancı tüfeğini fark ettiklerini anlatan ‘Zaman’, “Bu olayı DHKP-C’ye yıktılar. Hablemitoğlu suikastını da cemaat yaptı. Erdoğan’ın attan düştüğü gün, o ata çeşitli ilaçlar verdiler. Amaçları Erdoğan’ı attan düşürüp boynunun kırılmasıydı. Erdoğan için sıralı zehir kullandıklarını da biliyorum” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ, SONRA ABD'Yİ, EN SON DÜNYAYI ELE GEÇİRECEKLERDİ’

FETÖ’nün Türkiye’yi bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü ve sonraki hedeflerinin Orta Asya ile Amerika’yı ele geçirmek olduğunu iddia eden ‘Zaman’, “Zaten Amerika’yı ele geçirdiklerinde tüm dünyayı ele geçirmiş olacaklardı. Örgüt ABD’de çok güçlüdür” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Temmuz 2003’te Başbakan iken İstanbul’daki Bayrampaşa Parkı’nın açılışını yapmıştı. Açılış sırasında Cihan isimli ata binmiş, atın şaha kalkmasıyla da kum zemine düşmüştü. Cihan, 26 Aralık 2007’de bağırsak düğümlenmesinden ölmüştü. Bayrampaşa’da 1.5 TL karşılığında ailelerin çocuklarını gezdiren Cihan’ın sahibi Murat Cemilgil, “O olaydan sonra Başbakanımız öksürse medya sanki sorumlusu Cihan’mış gibi buraya koşuyordu. Cihan bağırsak düğümlenmesi geçirdi. Veteriner çağırdık, ancak akşam saatlerine doğru öldü” demişti.

"BAŞKA BİR HAYAT TANIDIK"

Erdoğan da attan düştükten sonra şöyle konuşmuştu: “Önce damdan düştük, hayatı bir başka tanıdık. Bugün de attan düşerek daha başka bir tanıdık. Mesele ne biliyor musunuz? Damdan da düşsen, attan da düşsen, önemli olan ayağa kalkabilmektir.”