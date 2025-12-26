Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP medyasında 'yandaş'lık krizi: Hande Fırat ve Ahmet Hakan çağrı yaptı, Zafer Şahin 'hayat bir duruştur' deyip veda etti

26.12.2025 10:13:00
Haber Merkezi
AKP'ye yakın Demirören Medya'da 'iktidarla gazeteciler arasındaki mesafe' üzerinden başlayan tartışma ayrılığa neden oldu.

İktidara yakın medya organlarındaki tartışma programlarında AKP temsilcilerinin yerine gazetecilerin yer alması yıllar sonra yandaşlar arasında da eleştiri konusu oldu.

Tartışmanın fitilini ateşleyen çıkışı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'dan geldi. Coşkun, konuyla ilgili köşe yazısında, iktidarı savunma işinin 'gazetecilere terk edildiğini' belirterek "İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" dedi. AKP'nin milletvekillerini televizyondan uzak tutmasının "akıl alır bir şey" olmadığını belirten Coşkun'a destek de aynı gazetenin yazarı Hande Fırat'tan geldi. 

Ahmet Hakan Coşkun gibi Demirören Medya bünyesindeki CNN Türk ekranlarında da boy gösteren Fırat, "Şimdi iğneyi batırma zamanı" başlıklı yazısında, siyasetçilerin tartışma programlarına çıkmadığını veya çağırılmadığını belirterek; "Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor. İster muhalefet ister iktidar kanadına yakın medya kuruluşu olsun ne yazık ki hepimiz çizgiyi aştık" ifadelerini kullandı. 

ZAFER ŞAHİN: HAYAT BİR DURUŞTUR, EKRANA ÇIKMA MERAKLISI DEĞİLİM

CNN Türk'te Hande Fırat'la aynı programda "yorumcu"luk yapan Zafer Şahin bu çağrıdan ve yapılan yorumlardan rahatsız oldu. Şahin, X hesabındaki üzerinden konuyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:  

"Ah şu ekrana çıkan -yandaş- gazeteciler ah…

Bu ülkenin yakın tarihinde bütün kritik dönüm noktalarında, devletin, milletin yanında durdukları için suçları büyük…

Bugün çıkan yazı ve yorumlardan sonra akşamki programa kendi isteğimle çıkmadım.

Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur.

Ekrana çıkma meraklısı değilim. Bundan sonra kendi YouTube kanalım ve sosyal medyaya ağırlık vererek ülkem ve devletimin lehine olduğuna inandığım doğrultuda gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Herkese başarılar dilerim. Allah herkesin yolunu açık etsin."

SAYMAZ: ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, AKP'LİLER EKRANA ÇIKACAK

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'deki "AK Partili milletvekillerine ekran izni" başlıklı dünkü yazısında, "AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz." diyerek kulis bilgilerini aktardı.

