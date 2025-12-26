Avukat Mehmet Pehlivan duyurdu: AİHM'den 'Ekrem İmamoğlu' kararı!

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin AİHM'e yapılan başvuru hakkında açıklama yaptı.

Pehlivan'ın X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna duyurulur. Müvekkil Ekrem İmamoğlu'nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir. AİHM'nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye'den yapılan başvurularda nadir olarak verilen bir karardır. Tutuklu Avukat Mehmet Pehlivan."

2 BİN 430 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında mart ayında tutuklanmıştı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Mart 2026'da görülmeye başlanacak davada, İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.