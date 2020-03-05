Fezlekeyi Meclis’e yollayacağız diyen Adalet Bakanı’na jet yanıt: 'Biraz da utanma duygun olsun sarayın zabiti'
CHP'li Engin Özkoç için "Fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, CHP'li Özgür Özel'den "Sarayın zabiti, majestelerinin katibi..." yanıtı geldi.
Meclis'te AKP ve CHP'li vekiller arasında çıkan kavgadan sonra hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Engin Özkoç için Twitter üzerinden, "Fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e CHP'li Özgür Özel'den yanıt gecikmedi.
Özel, kendi twitter hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e; "Adalet Bakanısın; Beklenir ki biraz hukuka saygın, Biraz da utanma duygun olsun. Henüz yazılmamış fezlekeyi nasıl Meclis’e yolluyorsun. Bu emir komuta zinciri içindeki rolünden hiç mi sıkılmıyorsun? Sarayın zabiti, majestelerinin katibi..." yazdı.
ABDULHAMİT GÜL NE DEMİŞTİ
Meclis'teki kavga sırasında aldığı darbeler yüzünden kafasında ve yüzünde darbeler oluşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç için soruşturma başlatılmış kavga sonrasında AKP'li Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kendi twitter hesabı üzerinden; "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." açıklamasını yapmıştı.
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