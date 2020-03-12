FIBA, tüm basketbol organizasyonunu durdurdu

12 Mart 2020 Perşembe, 12:19

Euroleague yönetimi, İtalya ve İspanya'daki gelişmeler üzerine insan sağlığı için maçların 'bir süre' durdurulması kararı alırken, aynı saatlerde toplanan Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği FIBA, 13 mart tarihinden itibaren tüm oyunları durdurduğunu açıkladı.

Euroleague yönetimi, Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonunda geçici olarak maçları durdurma kararı üzerine kulüplerle temasa geçtiklerini açıkladı.