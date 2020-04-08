FIBA'dan "koronavirüs" kararları

08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:09

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs salgını sonrasında organizasyonların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi organizasyonunu eylül-ekim aylarına sarkıtan FIBA, Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonlarında da aynı yolun izleneceğini duyurdu. Ayrıca, 2020 yazında yapılacak tüm uluslararası organizasyonlar da iptal edildi.

FIBA video konferans üzerinden, başkan Hamane Niang, Avrupa başkanı Turgay Demirel, genel sekreter Andreas Zagklis ve Avrupa icra direktörü Kamil Novak'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonlarının eylül ve/veya ekim ayında tamamlanacağı belirtildi. Daha önce yaptığı açıklama ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni eylül-ekim aylarına sarkıtan ve organizasyonun 8'li Final şeklinde oynanacağını açıklayan FIBA, bugün yaptığı açıklamayla ise Avrupa Kupası'nın 4'lü Final ve Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Avrupa Kupası'nın da 8'li Final şeklinde oynanacağını duyurdu. Ayrıca bu organizasyonların tamamının eylül ve/veya ekim aylarında tek bir ülkede oynanacağı da eklendi.

Öte yandan toplantının ardından çıkan başka bir karar ise 2020 yazındaki organizasyonlar ile ilgili oldu. 2020 yazında yapılacak organizasyonlar iptal edilirken, bu organizasyonlara ev sahipliği yapacak ülkelere gelecek sezon da ev sahipliği yapması yönünde garanti verildi. 2021 FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası elemelerinin de iptal edilmesinden dolayı, gelecek sezon turnuvaya katılacak takımların FIBA Genç Erkekler Dünya Sıralaması'na göre belirleneceği kaydedildi.



FİNANSAL ÖNLEM



FIBA'nın toplantıda aldığı önemli kararlarından bir diğeri ise kulüplerin ve ülkelerin finans durumlarıyla alakalı oldu. FIBA, katılımcı ülkelerin ve kulüplerin mağduriyet yaşamaması adına, normalde ödenecek olan "katılım" ücretlerinin aynı şekilde ödeneceğini de açıkladı.

FIBA'nın mayıs ayında tekrar bir toplantı yaparak bu kararlarla ilgili son durumu açıklaması bekleniyor.