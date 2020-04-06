FIFA’dan kulüplere can suyu

06 Nisan 2020 Pazartesi, 17:04

FIFA, 2019-20 sezonunu dünya çapında "sınırsız" olarak uzatarak, her ülkenin kendi yetkililerinin sezonun bitişi ile ilgili kendi kararını vermesine olanak sağlamaya hazırlanıyor.

FIFA ayrıca 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmelerin otomatik olarak uzatılmasına izin verecek ve yaz transfer dönemini de liglerin tarihlerine göre yeniden belirleyecek.

48 saat içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği yeni kararlarla birlikte, FIFA'nın her ülkenin koronavirüs ile mücadelesi sırasında futbol konusunda esnek olmasını sağlamaya olanak sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan FIFA'nın, ülkelerin sezonu geçersiz sayma fikrine karşı olmadığı ancak sezonun istenen tarihte bitirilmesine olanak sağlanmasıyla herhangi bir ülkenin böyle bir girişimde bulunmayacağının tahmin edildiği belirtildi.

Gianni Infantino’nun “FIFA, güvenilir bir yapı. Bizim yarattığımız FIFA, problem çözmek için geldi. Burada nasıl yardımcı olacağımızı tartışıyoruz. Bu salgın nedeniyle herkesin aldığı yarayı hesaplıyoruz. Tüm konfederasyonlarla, federasyonlarla görüşüyoruz, futbolu maddi olarak destekleyeceğiz. FIFA olarak bizim yapmak istediğimiz budur. Güçlü ve değerli bir FIFA var ve bu FIFA, herkesin FIFA'sı” dediği öğrenildi.



