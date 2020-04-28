Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplandı

28 Nisan 2020 Salı, 17:43

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, adım adım işe dönüş için yapılması gerekenler ele alındı.

Albayrak "Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı" dedi ve ekledi:

"Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile koronavirüs sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz."