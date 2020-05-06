Fitch Solutions: Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 3.4 küçülecek

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:09

Fitch Solutions Türkiye'nin makroekonomik görünümüne ilişkin toplantı düzenledi. Kurumun analisti Michael Langham, bu yıl Türkiye'de yüzde 3.4 daralma beklediklerini, gelecek yıllarda ise ılımlı bir toparlanma olacağını açıkladı.

Langham ayrıca Türkiye'de ödemeler dengesi krizi beklemediklerini belirtti.

Fitch Solutions'a göre petrol fiyatlarındaki çöküş ve azalan talebe bağlı olarak Türkiye 2020'de enerji ithalatında 8 - 10 milyar dolar civarında tasarruf edecek, ancak bu turizm sektöründeki kayıplarla dengelenecek.